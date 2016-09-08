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مستشفى الأهلي – أنباء سعيدة للبدري بعودة ثلاثي الفريق

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مستشفى الأهلي – أنباء سعيدة للبدري بعودة ثلاثي الفريق مستشفى الأهلي – أنباء سعيدة للبدري بعودة ثلاثي الفريق

تلقى حسام البدري المدير الفني للأهلي أنباء سعيدة بعودة ثلاثي الفريق سعد سمير وأكرم توفيق وأحمد حجازي للمشاركة في مران الفريق يوم الجمعة.

وكان سعد سمير قد غاب عن المشاركة في المباراة الودية التي فاز بها الأهلي على الشمس يوم الأربعاء بهدفين دون رد لشعوره بآلام في المعدة.

وخضع مدافع الأهلي لتدريبات استشفائية صباح يوم الخميس وسوف ينتظم في المران الجماعي الجمعة.

في الوقت ذاته سينتظم أكرم توفيق في مران الأهلي الجماعي يوم الجمعة بعد شفائه من إجهاد في العضلة الخلفية.

وسوف يشارك أحمد حجازي في مران الجمعة بشكل طبيعي بعد شفائه من إصابة بمزق في العضلة الخلفية أثناء مواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

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