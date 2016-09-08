راحة للاعبي الأهلي الدوليين.. واستمرار التدرب على فترتين

واصل الأهلي تدربه خلال معسكره المغلق استعدادا لانطلاق منافسات الدوري بالتدرب على فترتين وذلك لرفع اللياقة البدنية لجميع اللاعبين.

وتقرر أن يلحق بالمعسكر يوم الجمعة اللاعبين الدوليين أحمد فتحي وعمرو جمال وعبد الله السعيد ووليد سليمان بعد مشاركتهم مع منتخب مصر في مباراتي غينيا وجنوب إفريقيا الوديتين.

وقرر حسام البدري المدير الفني للأهلي منح اللاعبين الدوليين راحة سلبية من التدريبات لـ48 ساعة على أن ينضموا لهم يوم السبت المقبل.

ويستعد الأهلي لملاقاة الشرقية يوم السبت المقبل وديا في وديته الأخيرة قبل مواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.