صور - أهلي دبي يجهز أتوبيس مفتوح للترويج للسوبر.. وتامر حسني يحيي حفل الافتتاح

تعاقدت شركة بريزنتيشن الراعية لمباراة كأس السوبر الإماراتي مع تامر حسني المطرب المصري لإحياء حفل افتتاح مباراة كأس السوبر الإمراتية.

ومن المقرر أن تقام مباراة كأس السوبر الإماراتي بين ناديي أهلي دبي والجزيرة في مصر.

من جانبها، أعلنت شركة بريزنتيشن عن التعاقد مع تامر حسني لإحياء الحفل، بالإضافة لتخصيص بعض الهدايا والمفاجآت الأخرى للحضور من الجمهور.

نادي أهلي دبي من ناحية أخرى خصص أتوبيس مفتوح للترويج للقاء في شوارع القاهرة.

وتقرر أن ينقل الأتوبيس يوم 13 سبتمبر وقبل المباراة، الجماهير من بوابة الملعب إلى مدخل المدرجات لتسهيل الوصول إلى أماكنهم في المدرج.

وقال الدكتور علاء حلويش مدير إدارة التطوير بأهلي دبي أن هناك ترتيبات كبيرة تجري لتسهيل حضور الجماهير للمباراة وخروجها بصورة مشرفة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في ثاني أيام عيد الأضحى والموافق 13 سبتمبر المقبل على ملعب الدفاع الجوي بمنطقة التجمع الخامس.