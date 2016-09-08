أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

روسيا: لم يتم التوصل لاتفاق مع أمريكا بشأن سوريا

Google+ Print
روسيا: لم يتم التوصل لاتفاق مع أمريكا بشأن سوريا روسيا: لم يتم التوصل لاتفاق مع أمريكا بشأن سوريا

المتحدث باسم الكرملين

قال متحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، إن روسيا والولايات المتحدة لم ينتهيا بعد من وضع اللمسات الأخيرة على مسودة تحظى بقبول الجانبين لحل الأزمة السورية، وإن الأمر يتطلب حلولا وسطا بشأن بضع قضايا.

وقال المتحدث ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف “يجري الحديث بالفعل عن نوع ما من الاتفاق، وثيقة ما ذكرها الرئيس الروسي ولم يتم الانتهاء منها بعد لأن بعض القضايا ما زالت بحاجة للاتفاق بشأنها”.

وأضاف أن الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي باراك أوباما، عقدا اجتماعًا مفصلا بشأن سوريا خلال قمة العشرين في الصين هذا الأسبوع.

وتابع “لم يتم بعد التوصل لحل وسط بشأن بضع مسائل عالقة” دون أن يقدم تفاصيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا