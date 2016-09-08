روسيا: لم يتم التوصل لاتفاق مع أمريكا بشأن سوريا

قال متحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، إن روسيا والولايات المتحدة لم ينتهيا بعد من وضع اللمسات الأخيرة على مسودة تحظى بقبول الجانبين لحل الأزمة السورية، وإن الأمر يتطلب حلولا وسطا بشأن بضع قضايا.

وقال المتحدث ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف “يجري الحديث بالفعل عن نوع ما من الاتفاق، وثيقة ما ذكرها الرئيس الروسي ولم يتم الانتهاء منها بعد لأن بعض القضايا ما زالت بحاجة للاتفاق بشأنها”.

وأضاف أن الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي باراك أوباما، عقدا اجتماعًا مفصلا بشأن سوريا خلال قمة العشرين في الصين هذا الأسبوع.

وتابع “لم يتم بعد التوصل لحل وسط بشأن بضع مسائل عالقة” دون أن يقدم تفاصيل.