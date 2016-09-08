اشتباكات عنيفة بين قوات النظام و«داعش» بريف حمص الشرقي

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن قوات النظام السوري قصفت بقذائف الهاون مناطق في أحياء درعا البلد بمدينة درعا، إضافة إلى اشتباكات عنفية بين قوات النظام وتنظيم “داعش” بريف حمص الشرقي.

وأوضح المرصد أن الطيران المروحي قصف صباح اليوم مناطق في قرية دير فول بريف حمص الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية ، مشيرًا إلى أن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات النظام من جهة ، وتنظيم “داعش” من جهة أخرى في محيط حقل آرك بريف حمص الشرقي ترافق مع قصف طائرات حربية على مناطق في أطراف حقل شاعر.

كما سمع دوي انفجارات في ريف القنيطرة الشمالي ناجم عن استهداف طائرة عسكرية إسرائيلية، منطقة السرية الأولى القريبة من منطقة حضر دون ورود معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.