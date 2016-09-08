استشهاد أمين شرطة برصاص مجهولين فى أكتوبر

استشهد منذ قليل أمين شرطة بقسم شرطة أول أكتوبر، اليوم الخميس، عقب إطلاق مسلحين الرصاص عليه أثناء عودته من عمله لمنزله.

وأفاد مصدر أمني لـ”ONA”، بأن سيارة بيجو 504 سوداء اللون يستقلها مسلحان رصدت أمين الشرطة صلاح محمد بلوكمين التنفيذ بقسم أول أكتوبر في طريق عودته لمنزله، وأمام حي البشاير أطلقت عليه النيران، مما أدى لاستشهاده وفرا هاربين.

وانتقل إلي موقع الحادث اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، واللواء هشام الشاذلي، مساعد المدير لقطاع أكتوبر، واللواء خالد شلبي، مدير الادارة العامة للمباحث فيما قامت القوات الخاصة بتمشيط المنطقة.