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طب «الوادي الجديد»: افتتاح أول مستشفى للعلاج البيطري أكتوبر المقبل

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طب «الوادي الجديد»: افتتاح أول مستشفى للعلاج البيطري أكتوبر المقبل طب «الوادي الجديد»: افتتاح أول مستشفى للعلاج البيطري أكتوبر المقبل

الدكتور سطوحي محمد – عميد كلية الطب البيطري بالوادي الجديد

مراسل «ONA»

قال الدكتور سطوحي محمد، عميد كلية الطب البيطري بالوادي الجديد، إن شهر أكتوبر المقبل سوف يتم الانتهاء من إنشاء أول مستشفى للطب البيطرى بالمحافظة، والتي سوف تساهم في علاج الثروة الحيوانية وإقامة الأبحاث العلمية وخدمة كلية الطب والطلاب.

وأضاف سطوحي في تصريحاتٍ صحفيةٍ، أنَّه يجرى حاليًا الانتهاء من أعمال الإقامة والإنشاءات بتكلفة 3 ملايين جنيه على مساحة 5 آلاف متر مربع مع تأسيس وتجهيز المستشفى بتكلفة 2 مليون جنيه.

وتابع:”رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد عبد جعيص ومحافظ الوادى الجديد اللواء محمود عشماوى سيكونان على رأس الحضور لافتتاح المستشفى البيطرى بأرض الجامعة بطريق الخارجة أسيوط”.

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