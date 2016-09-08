«الداخلية» تسلم الجنسية الإماراتية لـ 26 من أبناء المواطنات

سلمت وزارة الداخلية الجنسية الإماراتية لـ / 26 / من أبناء المواطنات الذين شملهم المرسوم الاتحادي الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " .. وذلك في احتفالية نظمتها الإدارة العامة للجنسية في نادي شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في أبوظبي.

وأكد العميد سعيد راكان الراشدي مدير عام الجنسية ان مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمنح جنسية الدولة لـ 26 من أبناء المواطنات الذين استوفوا الشروط اللازمة لاكتسابها تؤكد النظرة الثاقبة والرؤية السديدة لسموه لتأمين الاستقرار للأسرة والتأكيد على قيمة التلاحم والتعاضد الاجتماعي الذي يسهم بشكل كبير في نمو الدولة وشعور هذه الأسر بالأمان والاستقرار النفسي والاجتماعي .

وقال إن مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة ليست جديدة عليه فسموه يحمل على عاتقه كل القضايا المتصلة برفاهية وأمن واستقرار الوطن والمواطنين وسيكون لها أثر إيجابي في منظومة العمل والإنتاج في الدولة.

وأشار الى أن قيادتنا العليا ماضية بالعمل على توفير سبل الأمن والرخاء للمجتمع على نحو يضمن استمرارية التقدم والبناء لتبقى دولة الإمارات نموذجا يحتذى في الرقي والازدهار لا على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم أجمع.

وتوجه الراشدي بخالص الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على هذه المبادرة التي تعكس تقدير القيادة الرشيدة للأم الإماراتية ودورها المهم في تنشئة أبنائها على حب الوطن والولاء والانتماء إليه .

وأضاف أن هذا القرار الإنساني الحكيم الذي يعبر عن تفاعل قيادتنا الرشيدة المتواصل مع هموم المواطنين والمواطنات ومشكلاتهم والعمل على حلها بأسرع ما يمكن يجسد في أحد معانيه المكانة المتميزة التي تحتلها المرأة الإماراتية في المجتمع.

وهنأ الراشدي مستحقي جنسية الدولة من أبناء المواطنات ودعاهم إلى أن يكونوا مثالا للمواطنة الصالحة الحريصين على سمعة الوطن وتكريس عزته وتعميق الشعور بالانتماء له وبذل المزيد من الجهود لرد الجميل للقيادة والوطن فضلا عن تجسيد ثوابته الثقافية والحضارية والالتزام بالدستور والأنظمة والقوانين النافذة اضافة الى مراعاة الأعراف والعادات والتقاليد العربية الأصيلة ونهج التسامح الحنيف الذي يتسم به المجتمع الإماراتي.

وسلم العميد الراشدي / 26 / مواطنا ومواطنة "خلاصة القيد" جنسية الدولة التى تمثل رمز الولاء والانتماء لحاملها تجاه الوطن وقيادته .. مؤكدا أن تسلمها يعد مناسبة لتجديد العهد بين الأبناء ورب الأسرة الإماراتية الكبيرة.

حضر مراسم التسليم .. العقيد سهيل جمعة بن كلثم الخييلي نائب مدير عام الجنسية لشؤون التحقيق والعقيد عوض أحمد المرر مدير إدارة الجنسية وجواز السفر الإلكتروني والعقيد عبدالله الحوسني نائب مدير عام المنافذ والمطارات والعقيد الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون وعدد من ذوي المشمولين وضباط وزارة الداخلية .

وتقدم الحاصلون على جنسية الدولة بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو رئيس الدولة .. مؤكدين أن اللسان يعجز عن التعبير عن شكرهم لقائد الوطن وفرحتهم بمنحهم الجنسية التي تعد تحولا كبيرا في حياتهم العملية ومسيرتهم الاجتماعية.

وأكدوا أن مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة هي وسام فخر واعتزاز ستبقى على جبينهم وتسهل لهم أمورهم الحياتية مما يدفعهم إلى بذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن.

وأوضحوا أن هذا القرار يؤكد اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بكل فئات المجتمع ويمنح المرأة أحد أهم حقوقها وهو منح الجنسية لأبنائها الذين تنطبق عليهم الشروط الأمر الذي ينعكس إيجابا على الدولة ورفعتها.

وأشاد أهالي الأبناء الحاصلين على جنسية الدولة بقرار منح الجنسية لأبناء المواطنات .. مؤكدين أنه قرار حكيم وله أثر كبير في حياتهم الاجتماعية والعملية إضافة إلى أنه أزاح كما هائلا من المعاناة عن كاهلهم.