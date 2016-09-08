وصول 59 ألف حاج مصري للأراضى المقدسة.. وارتفاع الوفيات لـ13 حالة

أكد اللواء سيد ماهر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، استمرار الجسر الجوى بين مصر والسعودية; لنقل ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج هذا العام.

وقال اللواء ماهر فى تصريحات له اليوم /الخميس/ إن إجمالي عدد حجاج البعثة المصرية الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة حتى الآن بلغ 85 ألفا و993 حاجا من بعثات القرعة، والتضامن والسياحة.

وأوضح اللواء ماهر أنه بالنسبة لبعثة القرعة، فقد بلغ إجمالي من وصلوا إلى الأراضي المقدسة حتى الآن 19 ألفا و650 حاجا، بواقع 17 ألفا 648 حاجا بمكة المكرمة، وحاجين فقط محجوزين بإحدى المستشفيات بالمدينة المنورة، وبالنسبة لبعثة التضامن، فبلغ إجمالي الحجاج بالمملكة 10 آلاف و279 حاجا، جميعهم بمكة المكرمة، أما بالنسبة لبعثة السياحة، فبلغ 29 ألفا و64 حاجا، بواقع 29 ألفا و15 حاجا بمكة المكرمة، و49 حاجا بالمدينة المنورة.

وحول الحالة الصحية لحجاج البعثة المصرية، أكد اللواء سيد ماهر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، ارتفاع حالات الوفيات بين صفوف الحجاج المصريين إلى 9 حالات حتى الآن، بواقع 5 حجاج من بعثة القرعة، وحاجين من بعثة التضامن، و3 حجاج من بعثة السياحة، و3 حجاج من حج الفرادى، مشيرا إلى أنه تم دفنهم في الأراضي المقدسة بعد استئذان أهليتهم في مصر.

وأشار اللواء ماهر إلى أن الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة، مؤكدا عدم ظهور أية حالات وبائية أو مرضية حرجة بين صفوفهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يتم إجراء جلسات الغسيل الكلوي بانتظام لـ17 حاجا من بعثة القرعة بمكة المكرمة، وحاجين من بعثة التضامن، بالإضافة إلى إجراء جلسات كيماوي لأحد حجاج القرعة المصاب بالسرطان.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية إلى أن هناك 29 حاجا مصريا محتجزين بالمستشفيات السعودية لعلاجهم من أمراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكر، مشيرا إلى أن من بينهم 13 حاجا من بعثة القرعة، بواقع 11 من حجاج القرعة منهم 9 بمكة المكرمة، وحاجين بالمدينة المنورة، و15 حاجا من بعثة السياحة بمكة المكرمة و3 من حجاج بعثة التضامن بمكة المكرمة.

أ ش أ