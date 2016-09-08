أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وصول 59 ألف حاج مصري للأراضى المقدسة.. وارتفاع الوفيات لـ13 حالة

Google+ Print
وصول 59 ألف حاج مصري للأراضى المقدسة.. وارتفاع الوفيات لـ13 حالة وصول 59 ألف حاج مصري للأراضى المقدسة.. وارتفاع الوفيات لـ13 حالة

حجاج_أرشيفية

أكد اللواء سيد ماهر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، استمرار الجسر الجوى بين والسعودية; لنقل ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج هذا العام.

وقال اللواء ماهر  فى تصريحات له اليوم /الخميس/  إن إجمالي عدد حجاج البعثة المصرية الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة حتى الآن بلغ 85 ألفا و993 حاجا من بعثات القرعة، والتضامن والسياحة.

وأوضح اللواء ماهر أنه بالنسبة لبعثة القرعة، فقد بلغ إجمالي من وصلوا إلى الأراضي المقدسة حتى الآن 19 ألفا و650 حاجا، بواقع 17 ألفا 648 حاجا بمكة المكرمة، وحاجين فقط محجوزين بإحدى المستشفيات بالمدينة المنورة، وبالنسبة لبعثة التضامن، فبلغ إجمالي الحجاج بالمملكة 10 آلاف و279 حاجا، جميعهم بمكة المكرمة، أما بالنسبة لبعثة السياحة، فبلغ 29 ألفا و64 حاجا، بواقع 29 ألفا و15 حاجا بمكة المكرمة، و49 حاجا بالمدينة المنورة.

وحول الحالة الصحية لحجاج البعثة المصرية، أكد اللواء سيد ماهر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، ارتفاع حالات الوفيات بين صفوف الحجاج المصريين إلى 9 حالات حتى الآن، بواقع 5 حجاج من بعثة القرعة، وحاجين من بعثة التضامن، و3 حجاج من بعثة السياحة، و3 حجاج من حج الفرادى، مشيرا إلى أنه تم دفنهم في الأراضي المقدسة بعد استئذان أهليتهم في مصر.

وأشار اللواء ماهر إلى أن الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة، مؤكدا عدم ظهور أية حالات وبائية أو مرضية حرجة بين صفوفهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يتم إجراء جلسات الغسيل الكلوي بانتظام لـ17 حاجا من بعثة القرعة بمكة المكرمة، وحاجين من بعثة التضامن، بالإضافة إلى إجراء جلسات كيماوي لأحد حجاج القرعة المصاب بالسرطان.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية إلى أن هناك 29 حاجا مصريا محتجزين بالمستشفيات لعلاجهم من أمراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكر، مشيرا إلى أن من بينهم 13 حاجا من بعثة القرعة، بواقع 11 من حجاج القرعة منهم 9 بمكة المكرمة، وحاجين بالمدينة المنورة، و15 حاجا من بعثة السياحة بمكة المكرمة و3 من حجاج بعثة التضامن بمكة المكرمة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة