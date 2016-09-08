في أول يوم عمل.. وزير التموين الجديد يبحث توفير السلع استعدادًا لعيد الأضحى

عقد اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين الجديد، اجتماع مع قيادات ورؤساء قطاعات الوزارة لمتابعة توافر السلع وأسعارها.

تحدث ممدوح عبد الفتاح، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن كميه السلع التي تم ضخها بالأسواق؛ لضمان توافرها بكميات مناسبة، وتوفير السكر بكميات كبيرة؛ لزيادة المعروض بمناسبة العيد، موضحا أن الشركة تقوم بضخ ألف رأس من اللحوم الطازجة و1000 رأس من الضاني يوميا.

واستعرض الدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية، الاجراءات التي قام بها مفتشى الوزارة لمكافحة والغش التجاري، وتوفير المفتشين لرقابة الأسواق، وكما عرض إقامة العديد من معارض المدارس.

وأشار حمدي علام، رئيس قطاع الرقابه والتوزيع، أن القطاع انشأ غرفه عمليات للعيد تم ربطها بغرفه عمليات مديريات التموين بالمحافظات للتحرك الفوري لحل المشكلات علي مدار اليوم، كما استعرض” علام” الوضع الحالي للسلع الاستراتيجيه للمحافظات و بيان توافرها.

واستعرض أحمد يوسف، نائب رئيس هيئه السلع التموينيه، تفاصيل الوضع الاستراتيجي وبيان بكميات ومدي اتاحتها، مؤكدا أن الوضع آمن ومستقر للسلع الاسترايجيه.

وأكد محمد على مصيلحي، وزير التموين، في نهايه الاجتماع، ضرورة العمل لتوفير كافة السلع وضمان اتاحتها بكميات كبيرة مع ضروره وضع خطط استراتيجيه مستقبليه لضمان عدم نقص بعض السلع وطالب بزياده الدور الرقابي للوزارة على الأسواق والمحلات وضمان وصول السلع للمواطن بشكل امن في العيد و العمل علي تحسين الخدمات المقدمه للمواطن بما يليق به.

وأوضح الوزير، في أول اجتماع له بقيادات وزارةالتموين، أن الوزارة لديها مبادرات لتحسين الخدمة وليست رد فعل للأزمات.