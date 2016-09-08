تقرير في الجول - جوارديولا ومورينيو الخصمان الأسوأ لبعضهما البعض

يعتبر الخصمان جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا الأسوأ لبعضهما البعض ليس فقط في الحرب الكلامية ولكن في الملعب أيضا.

جوارديولا يعتبر الكابوس الحقيقي لمورينيو فهو المدرب الأكثر نجاحا في التغلب على الداهية البرتغالية ففي 16 مواجهة سابقة بينهم نجح الإسباني في تحقيق الفوز في 8 مناسبات مقابل 3 فقط للبرتغالي وكان التعادل سيد الموقف في 5 مباريات.

جوارديولا هو أكثر خصم واجهه مورينيو وأكثر خصم تغلب على السبيشال وان في الملعب وصاحب أكبر هزيمة تعرض لها مورينيو في مسيرته والتي كانت بخماسية نظيفة في الكلاسيكو الأول في إسبانيا بين الثنائي.

وعلى الناحية الأخرى فمورينيو أيضا هو أكثر مدرب واجهه جوارديولا وهو ثاني أكثر مدرب تغلب عليه الفيلسوف الإسباني فلم يحقق انتصارات أكثر سوى على خواكين كاباروس الذي تعرض لـ10 هزائم من جوارديولا.

ولكن مورينيو هو ثاني أكثر مدرب أيضا تغلب على جوارديولا في ثلاث مناسبات وأكثر من تغلب على بيب كان يورجن كلوب الذي حقق 4 انتصارات في 8 مواجهات أمام جوارديولا.

مورينو أكثر مدرب نجح في الخروج بالتعادل أمام جوارديولا في خمس مواجهات.

شباك أندية مورينيو الثلاثة إنتر ميلان وريال مدريد وتشيلسي اهتزت في 28 مناسبة من برشلونة وبايرن ميونيخ الأندية التي دربها جوارديولا في مواجهة مورينيو.

بينما شباك أندية جوارديولا فلم تهتز شباكها سوى في 18 مناسبة فقط خلال اللقاءات الـ16 السابقة بينهم.