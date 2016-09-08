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حجز سائق قطار العياط وعامل المزلقان ومراقب الحركة للتحريات

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حجز سائق قطار العياط وعامل المزلقان ومراقب الحركة للتحريات حجز سائق قطار العياط وعامل المزلقان ومراقب الحركة للتحريات

قطار العياط

أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار حسام نصار رئيس النيابة، الخميس، بحجز سائق قطار العياط، ومساعده ومراقب الحركة وعامل المزلقان ، على ذمة التحريات .

الحادث وقع صباح أمس الأربعاء ،وأسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 27 آخرين

وجاءت أسماء ضحايا الحادث الخمسة، وهم: أحمد على عبد العزيز (مجند)، وأحمد معتمد إبراهيم -٢٠ عاما (مجند قوات مسلحة)، ومحمد شحاتة أحمد (مجند)، ومحمود أحمد محمد (مجند)، ومحمد إبراهيم (موظف بريد).

إستمع فريق النيابة الذي ضم إسلام حسانين وعلاء عزت مدير نيابة العياط لأقوال  السائق ومساعده ومراقب الحركة وعامل المزلقان ، وتم حجزهم لحين ورود تحريات الأجهزة الأمنية وبيان صحة أقوالهما من عدمه ، كما إستمعت النيابة الى أقوال المصابين بالمستشفى والذين أكدوا أنهم فوجئوا باهتزاز شديد بالقطار وانقلاب العربات الأمامية، وأسفرت عن إصابتهم .

أسفرت معاينة النيابة التى أجراها حسام نصار رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية عن وجود جرار القطار رقم 80 حادث قطار العياط الذي أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 27 آخرين ، مائلا على جانبه الأيسر ، وتتبعه عربتان آخرتان مائلتان أيضا فيما تم رفع آثار دماء من موقع الحادث بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية.

كما أسفرت المناظرة عن إصابة 4 من الضحايا بكدمات شديدة وإصابات وجروح أدت إلى الوفاة كما تبين انفصال رأس الضحية الخامسة عن جسده وعثر عليها بجوار الجسد في مسرح الحادث وصرحت النيابة بتسليمهم لذويهم ودفنهم دون تشريح.

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