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تأجيل عودة موسم الصيد بخليج السويس إلى 20 سبتمبر

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تأجيل عودة موسم الصيد بخليج السويس إلى 20 سبتمبر تأجيل عودة موسم الصيد بخليج السويس إلى 20 سبتمبر

أرشيفية

أكد نقيب الصيادين بالسويس بكري أبو الحسن، أنه تقرر تأجيل عودة موسم الصيد بخليج السويس إلى 20 سبتمبر الجاري بسبب إجازات عيد الأضحى.

وأوضح أبو الحسن – فى تصريح اليوم /الخميس/ – أنه كان مقررا عودة موسم الصيد يوم 15 سبتمبر ولكن نظرا لتزامن إجازة عيد الأضحى مع موعد عودة موسم الصيد تقرر التأجيل إلى يوم 20 سبتمبر الجاري.

وأشار أبو الحسن، إلى أنه تم التنسيق بين هيئة الثروة السمكية ونقابة الصيادين بالسويس وتم الاتصال بالنقابة عن طريق الهيئة وإبلاغها بالتأجيل.

ويتوقف موسم الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر كل عام ابتداء من شهر مايو حتي شهر سبتمبر من أجل الحفاظ على ذريعة الأسماك وتنمية الثروة السمكية بخليج السويس.

أ ش أ

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