الأرصاد: طقس عيد الأضحى معتدل على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33درجة

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن يسود طقس معتدل على كل المحافظات الساحلية، ويميل للحرارة على محافظات الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، أما ليلا فالطقس لطيف على كافة الأنحاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من الأحد المقبل وحتى الخميس.

وأضاف "عبد العال"، فى بيان للهيئة اليوم، أنه بصفة عامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك الأجواء تسمح للخروج للمتنزهات والحدائق العامة والاستمتاع بالمسطحات المائية، سواءً المطلة على البحر المتوسط أو الأحمر خاصة عند محافظتى الإسكندرية ومطروح، وكذلك عند شرم الشيخ والغردفة والعين السخنة، كما يمكن الاستمتاع أيضاً بمسطح نهر النيل.

وينصح "عبد العال" المصريين بالقيادة بهدوء على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية فى الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.

ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة على:

السواحـــل الشمالية وشمال سيناء من 29 إلى 30 درجة مئوية.

محافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 32 إلى 33 درجة مئوية.

محافظات شمـــــــــــال الصــــــــعيد من 33 إلى 35 درجة مئوية .

محافظات جنوب الصعيـــــــــــــــــد من 37 إلى 39 درجة مئوية .

محافظات جنـــــــــــــوب ســــــيناء من 36 إلى 38 درجة مئوية .

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد، أنه يمكن الاتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مـــدار الـ24 ساعة على الرقم الآتى 24646721.