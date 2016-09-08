حجز سائق قطار العياط وعامل التحويلة 24 ساعة على ذمة التحقيق

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار حسام نصار مدير النيابة بحجز سائق قطار العياط وعامل التحويلة واثنين من مساعديهم 24 ساعة على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة حول حادث انقلاب قطار العياط.

وتنتظر النيابة تقرير اللجنة الفنية المشكلة من هيئة السكة الحديد لتحديد أسباب وقوع الحادث، حيث تعمل اللجنة على فحص إشارات التحويلة وعداد سرعة القطار لمعرفة الأسباب التى أدت إلى انقلابه وتحديد المسئول عن الحادث.

جدير بالذكر أن 3 عربات من قطار رقم 80 المتجه من القاهرة إلى الصعيد، انقلبت ما أسفر عن وفاة 5 وإصابة 27 آخرين وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى المركزى بالعياط والبدرشين لتلقى العلاج، وأن الإصابات تنوعت ما بين كسور وكدمات بعضها خطيرة والبعض الآخر حالته مستقرة.