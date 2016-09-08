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تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في «أحداث عنف بنها» لـ 30 أكتوبر

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تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في «أحداث عنف بنها» لـ 30 أكتوبر تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في «أحداث عنف بنها» لـ 30 أكتوبر

جنايات شبرا الخيمة

قررت  محكمة جنايات شبرا، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ”أحداث بنها”، والتي وقعت في يوليو من عام 2013، عقب عزل “مرسى”، لـ 30 أكتوبر لسماع الشهود، حيث عقدت الجلسة بغرفة المداولة.

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق عليهم بالسجن المؤبد غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث بنها”.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها “الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتخريب الممتلكات العامة، والاشتراك فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع فى القتل”.

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