تأجيل استئناف «جنينة» على حكم حبسه لـ 20 أكتوبر

مراسل «ONA»:

أجلت محكمة جنح مستأنف القاهرة استئناف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، على حبسه، فى بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”فساد الـ600 مليار جنيه، لجلسة 20 اكتوبر للمذكرات والمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار كريم الصفتى أحمد، وأمانة سر محمد المصرى، حيث جلس جنينة برفقة أعضاء هيئة الدفاع عنه والتى تضم على طه وأسامة الشيشتاوى، ونجاد البرعى، ومجموعة من الحقوقيين.

ووصل جنينة، إلى مقر المحكمة القاهرة وعلى الفور دخل إلى مكتب قائد الحرس.

وقضت محكمة “أول درجة” جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة “جنينة” بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ٢٠ ألف جنيه وكفالة ١٠آلاف جنيه.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 ألاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.