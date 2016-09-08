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العاملون بمحافظة القليوبية يستقبلون المحافظ الجديد

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العاملون بمحافظة القليوبية يستقبلون المحافظ الجديد العاملون بمحافظة القليوبية يستقبلون المحافظ الجديد

محافظة القليوبية

استقبل مديري وموظفي الإدارات بديوان عام محافظة القليوبية اليوم الخميس، اللواء عمرو عبد المنعم إبراهيم، محافظ القليوبية الجديد في أول يوم عمل بالمحافظة.

وكان في مقدمة المستقبلين اللواء السعيد عبد المعطي سكرتير عام محافظة القليوبية، والمهندس مصطفي عباس السكرتير العام المساعد وجميع مديري الإدارات العامة والفرعيه بالمحافظة.

وقـام المحافظ الجديد، بالمرور على إدارات المحافظة للتعرف على الموظفين ونظام العمل بالديوان العام، حيث قدموا له التهنئة بثقة القيادة السياسية وتمنوا لسيادته دوام التوفيق والنجاح في عمله الجديد محافظا للقليوبية.

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