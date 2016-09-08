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وفد ناميبي فى القاهرة للاستفادة من خبرات إدارة المطارات المصرية

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وفد ناميبي فى القاهرة للاستفادة من خبرات إدارة المطارات المصرية وفد ناميبي فى القاهرة للاستفادة من خبرات إدارة المطارات المصرية

الوفد الناميبي

استقبل مطار القاهرة، اليوم الخميس، وفدا يضم ٥ مديرين تنفيذيين من مطارات ناميبيا، وذلك للاطلاع على الخبرات المصرية فى ادارة المطارات وخاصة مطار القاهرة.

 تم عقد عدة اجتماعات لشرح التجربة المصرية فى القطاعات المختلفة بشركة ميناء القاهرة الجوى ، كالقطاع المالى والتجارى وقطاع العمليات .

صرح بذلك المحاسب مجدي اسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

وأضاف أن الزيارة تعدف الي الإجابة على استفساراتهم المتعلقة بأنظمة التشغيل ، وعوائد انشطة الطيران وانشطة الاستغلال التجارى ، وتم تقديم عرض مرئى عن مطار القاهرة مع زيارة ميدانية لمبنى الركاب رقم 3 ، ثم توجه الوفد بعد ذلك  الى مطار الاقصر ومطار شرم الشيخ .

يذكر أن هذه الزيارة تمت بناءا على تنسيق مسبق على هامش مؤتمر المجلس العالمى للمطارات (ِ ACI) والذى تم انعقاده فى القاهرة فى ابريل الماضي ، استكمالا لاجراءات عقد مذكرة تفاهم (MOU) بين الجانبين ، حيث طلب الجانب الناميبي الاستفاده من الخبرة المصرية فى مجالات تشغيل المطارات وادارتها ماليا وتجاريا ، على ان يكون هناك زيارات اخرى .

حضر الاجتماعات التنسيقية من الجانب المصرى كل من الكابتن ايهاب الامير رئيس قطاع العمليات والمحاسب على الاتربي رئيس القطاع التجارى والمحاسبة ميرفت سليمان رئيس القطاع المالى والدكتور عوض خيرى الدين نائب رئيس قطاع العمليات .

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