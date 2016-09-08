نيابة الأموال العامة تخلى سبيل مستثمر صينى متهم بتزوير توكيل تصالح

أمرت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل مستثمر صينى " ش.ج"، على خلفية اتهامه بتزوير توكيل تصالح مع محاسب بشركته نظير تنازل الأخير عن قضية إيصال أمانة بقيمة 500 ألف جنيه لصالحه.

وكان أكد المستثمر الصينى خلال تحقيقات النيابة، أن النزاع بدأ عندما قام محاسب يعمل لديه استغل ثقته وقام بالنصب عليه وجعله يوقع على إيصال أمانه بمبلغ نصف مليون جنيه، دون أن يعلم حقيقة الأمر.

وأوضح المستثمر الصينى، أن المحاسب عرض التصالح معه والتنازل عن قضية إيصال الأمانة، مقابل حصوله علي ربع مليون جنيه، ورغم أن المستثمر وافق علي عرضه ودفع المبلغ، فوجئ بأن المحاسب نصب عليه للمرة الثانية، وتقدم ببلاغ يفيد أن المستثمر والمحامى قاما بتزوير توقيعه على توكيل التنازل عن القضية.