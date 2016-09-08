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النائب العام يغادر القاهرة متوجها إلى روما لعرض مستجدات قضية ريجينى

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النائب العام يغادر القاهرة متوجها إلى روما لعرض مستجدات قضية ريجينى النائب العام يغادر القاهرة متوجها إلى روما لعرض مستجدات قضية ريجينى

النائب العام المستشار نبيل صادق

غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، متوجهاً إلى روما على متن الطائرة المصرية، فى زيارة يلتقى خلالها نظيره المدعى العام الإيطالى جيوسيب بيجناتونى.

يأتى ذلك لبحث قضية مقتل الباحث جوليو ريجينى، وسوف يقدم النائب العام ما توصلت إليه التحقيقات من معلومات جديدة تمهيداً للوصول إلى حقيقة مقتل الشاب الإيطالى.

ويعد هذا اللقاء الذى يستمر ليومين هو الثالث منذ مقتل الباحث ريجينى، حيث كان الاجتماع الأول بينهما، فى 14 مارس الماضى، فى القاهرة بينما عقد اجتماعهما الثانى فى السابع من أبريل الماضى فى العاصمة الإيطالية روما.

 

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