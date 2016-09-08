الصحفي المسؤول عن أخبار يونايتد لـ في الجول: مورينيو لن يستجيب للضغط.. وهذه ميزته بالدربي

"أشك في أن مورينيو سيحظى بليالي دون نوم فهو رائع في خوض المباريات الهامة" هكذا بدأ ستيوارت ماتيسون المسؤول عن أخبار مانشستر يونايتد في صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزية حديثه لـFilGoal.com.

دربي مانشستر على الأبواب ويوم السبت سيكون إطلاق شرارة بدء اللقاء الأول بين يونايتد وسيتي تحت قيادة جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا في إنجلترا بعد صراعهما في إسبانيا.

وتحدث ستيوارت لـFilGoal.com مجيبا على سؤال ما هو توقعه لتشكيل يونايتد في الدربي قائلا:"مورينيو احتفظ بنفس التشكيلة منذ اليوم الأول للدوري الإنجليزي".

واستدرك"بعيدا عن الاستعانة ببول بوجبا بدلا من أندير هيريرا بعد المباراة الافتتاحية ضد بورنموث".

وأكمل"إذا كان كل اللاعبين لائقين أعتقد أنه سوف يستعين بنفس التشكيل مجددا في الدربي".

وواصل ستيوارت"هناك العديد من المطالبات بالاستعانة بماركوس راشفورد بعدما سجل هدف الانتصار ضد هال سيتي وهاتريك لمنتخب إنجلترا تحت 21 عاما ضد النرويج".

وأردف"ما حدث وضع واين روني وأنطوني مارسيال تحت الضغط، لكن أعتقد أن مورينيو سيقاوم الضغط ويبقي راشفورد على مقاعد البدلاء".

وبسؤاله عن هل سيكون الدربي صعبا على مورينيو أم جوارديولا أجاب"يمكن القول إنه سيكون أصعب على مورينيو لأن يونايتد سيخوض المباراة على ملعبه والمدرب البرتغالي ليس لديه سجل جيد ضد جوارديولا في مواجهتهما".

واستدرك"لكن أشك في أن مورينيو سيحظى بليالي دون نوم، هو رائع في خوض المباريات الهامة لذا هو سيحظى بالثقة المطلوبة".

وعن إذا ما كانت نتيجة المباراة سيكون لها تأثيرا كبيرا على مشوار الفريقين طوال الموسم أم إنها ستكون مجرد ثلاث نقاط فقط علق"بالطبع هي لن تحدد أي شيء بالنسبة للقب الدوري".

وأوضح"أي هزيمة تحدث مبكرا سيمكن تداركها، لكن أي شخص يرغب في حصد النقاط والحصول على ميزة نفسية أمام منافسه".

وأكمل المسؤول عن أخبار يونايتد في مانشستر إيفينينج نيوز حديثه"بالنسبة للخاسر فستكون هناك العديد من الأسئلة بالنسبة له ويمكن أن تتسبب في زعزعة الاستقرار لبداية موسمه".

وتابع"أما بالنسبة للفائز فإذا كان هنا فريقا فسوف تعطيه دفعة قوية للأمام ولأعلى جدول الترتيب لذلك فهي ليست مجرد مباراة فقط".

وأتم"بالإضافة لأن دربي مانشستر لم يكن أبدا مجرد مباراة بسبب قيمته".