إصابة 5 أطفال في حادث مروري بطريق «البحر الأحمر – الغردقة»

مراسل «ONA»

أصيب اليوم الخميس 5 أطفال باصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم (٥٩٧) «ق.ن.س»، بمنطقة الأحياء بـ٢ كيلو متر في اتجاه الغردقة.

وقال الدكتور باسم عبدالمنعم، مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، إنَّ المصابين همّ :«جنا محمد حمدي» (٧ سنوات) كسر بالفخذ الأيمن وجرح بالرأس، و«أحمد شعبان حمدي» (٧سنوات) كسر بالأنف مع كدمات ورنا محمد حمدي ، (١٥ سنة) كدمة بالصدر مع قئ، و«فاتن شعبان حمدي» (٥ سنوات)، كدمة بالرأس مع قئ واشتباه بارتجاج في المخ، و«ندى شعبان حمدي» (٥ سنوات) كدمة بالظهر مع سحجات بالجسم وتبين أن جميع المصابين من المنيا، حيث تم إخلاء المصابين إلى مستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج.