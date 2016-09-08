«بيقولوا» ثاني عروض الموسم الجديد من مسرحيات «مسرح مصر».. غدًا

مصطفى حمزة:

تعرض قناة “MBC مصر”، غدًا، الجمعة، مسرحية “بيقولوا” في ثاني عروض الموسم الجديد من مسرحيات فرقة “مسرح مصر”، وكانت أولى مسرحيات الموسم الثاني، التي عُرضت الأسبوع الماضي بعنوان “كواليسنا” حققت نجاحًا لافتًا.

مسرحية “بيقولوا” تدور أحداثها في أحد الأحياء الشعبية، وتناقش ظاهرة انتشار الشائعات بصورة كوميدية ساخرة.

ويشارك في بطولة العرض المسرحي، بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من النجوم الشباب الذين ارتبط بهم الجمهور خلال الفترة الماضية وينتظرهم مستقبل واعد، ومنهم علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن “ويزو”، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد انور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، وعمر متولي، ومحمد أسامة “أس أس”، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

عروض فرقة “مسرح مصر”، يتواصل عرضها جماهيريًا على خشبة مسرح “جراند تاور” بجاردن سيتي أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع بالتزامن مع عرضها عبر الشاشة مساء كل جمعة على شبكة قنوات “MBC مصر”.