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«الصحة»: الكشف على 45 ألف حاجًا مصريًا بعيادات البعثة الطبية

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«الصحة»: الكشف على 45 ألف حاجًا مصريًا بعيادات البعثة الطبية «الصحة»: الكشف على 45 ألف حاجًا مصريًا بعيادات البعثة الطبية

الكشف على الحجاج المصريين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، ٤٥ ألفًا و٢٤ حالةٍ مرضيةٍ، حتى صباح اليوم الخميس، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها ٤٣ ألفًا و٤٣ حالةٍ بمكة، و١٩٨١ في المدينة المنورة، بينما دخلت ٢٨٣ حالةٍ إلى المستشفيات ، فيما غادرت ٢٤٤ حالةٍ بعد تمام شفائها، ومازال هناك ٣٩ حاله تتلقى العلاج وتحت الملاحظة.

وقالت وزارة الصحة في بيانٍ له اليوم، الخميس، إنَّه تم إجراء غسيل كلوي لـ٣١ حالةٍ، من بينهم ٢٩ بمستشفيات مكة المكرمة، وحالتين بالمدينة المنورة، فيما تم تسجيل ١١ وفاة فقط حتى الآن.

من ناحيته، قال الدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي، ورئيس البعثة الطبية للحج، إنَّه لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، لافتا إلى استمرار فريق الوقائى بالمرورعلى العيادات والمستشفيات لرصد أى حالات معدية أوغير معدية وعقد ندوات تثقيفية وتوعوية لرفع الوعى الصحى لدى الحجاج.

وأوضح «حجازى» أنَّ جميع العيادات تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة لاستقبال ضيوف الرحمن، مؤكدًا توافر جميع الادوية والمستلزمات الطبية.

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أونا

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