ضبط 2 طن أدوية بيطرية مجهولة المصدر داخل سيارتين بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث البيئة والمسطحات المائية بالدقهلية من ضبط كمية من الأدوية البيطرية مجهولة المصدر.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بتمكن الرائد أحمد النجار رئيس قسم مسطحات ميت غمر والملازم أول جمال منصور الضابط بالإدارة، من ضبط السيارة رقم ل ج ا 8514 مرور كفر الشيخ، قيادة المدعو "عمرو م م" 30 سنة مقيم كفر الشيخ ومعه المندوب "أحمد ع ر" 20 سنة مندوب شركة أدوية بيطرية مقيم الوزارية مركز الرياض كفر الشيخ، محملة بالصندوق الخلفى بكمية من الأدوية البيطرية تقدر بحوالى نصف طن بدون تراخيص وفواتير بالمخالفة لأحكام القانون.

وتم التحفظ عليها بالقسم لحين تصرفات النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22079 لسنة 2016 جنح مسطحات ميت غمر، كما تم ضبط السيارة رقم 28731 نقل الغربية قيادة المدعو "مصطفى م أ" سائق مقيم طنطا غربية ومعه المندوب رضا عبد المنعم سعد 34 سنة مندوب شركة عنبر للمبيدات الزراعية والأسمدة تقدر حمولتها 1,5 طن بدون فواتير وتفويض من الشركة بالمخالفة لأحكام القانون، وتم التحفظ على السيارة وحمولتها بالقسم على ذمة تصرفات النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22076 لسنة 2016 جنح مسطحات ميت غمر.