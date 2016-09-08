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5 نصائح صحية للحصول على رجيم ناجح وقوام متناسق

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5 نصائح صحية للحصول على رجيم ناجح وقوام متناسق 5 نصائح صحية للحصول على رجيم ناجح وقوام متناسق

>كتبت رانيا سعد الدين

أغلب الموظفين يعانون من زيادة الوزن وعدم تناسق للقوام بسبب ساعات العمل الطويلة التى تحرمهم من الحركة، وأيضا العادات الغذائية التى تجبرهم على عدم انتظام مواعيد وجبات الطعام، والأكل فى ساعات متأخرة مما يجعل حلم الرشاقة بعيد المنال.

 

يقول موقع "realsimple": يحاول أغلب الموظفين أتباع كثير من الأنظمة الغذائية والرجيم ولكنهم يصابون بالإحباط بسبب عدم الحصول على نتائج مرضية بعد فترة من الحرمان من الأكلات الدسمة والحلويات ولكنهم يغفلون عن نقاط صحية بسيطة يمكننا إلقاء الضوء عليها:

 

1- أخذ استراحة لمدة 15 دقيقة لتناول طعام الغذاء، بعيدا عن المكتب حتى يشعر الفرد بكمية الطعام التى يتناولها للوصول إلى مرحلة الشبع سريعا.

2- الحرص على تناول 5 وجبات خلال اليوم، مما يساعد على زيادة رفع معدل حرق ، وأيضا يعطى للعقل طاقة إضافية يجعله يعمل بصورة أفضل.

3- التخطيط المسبق لمحتويات الوجبات وعدم اللجوء إلى الأكل العشوائى عند الشعور بالجوع، فهذا يجعل الأفراد تتناول أطعمة دسمة أو الوجبات السريعة ذات السعرات الحرارية العالية.

4- أخذ استراحة من العمل لمدة نصف ساعة للسير فى الشوارع القريبة من العمل أو صعود السلم والهبوط، وهذا يساعد فى تخفيف الضغط النفسى وتحريك الجسم بعد ساعات جلوس خلف المكتب.

5-تحضير وجبة من قطع الفواكه والخضروات الطازجة وتناولها خلال ساعات العمل قادرة على دعم الطاقة دون الشعور بالوخم، وتحفز فقدان الوزن بشكل صحى وسريع.


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مصر 365

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