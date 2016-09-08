القوات المسلحة توزع 1.5 مليون حصة غذائية بالمناطق الأكثر احتياجًا

أصدر الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الخميس، أوامره بقيام جهاز الخدمات العامة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة الإمداد والتموين بإعداد وتجهيز مليون ونصف حصة غذائية وتوزيعها على المستحقين من الفئات الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع والأحياء والمناطق الأكثر فقرًا بالعديد من محافظات الجمهورية، وذلك بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية التى تدخل فى نطاق مسئوليتها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتخفيف العبئ عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

وكانت القوات المسلحة قامت بتوزيع أكثر من 3 ملايين حصة غذائية مجانية مع بدء شهر رمضان وخلال عيد الفطر المبارك ليصل إجمالى ما تم توزيعه هذا العام إلى أكثر من 4.5 مليون حصة غذائية.

وقامت القوات المسلحة بتوزيع المليون ونصف حصة كالآتى:

فى نطاق المنطقة المركزية العسكرية، تم توزيع أكثر من 341 ألف حصة غذائية، وذلك بالتنسيق مع 117 جمعية أهلية بكل من محافظات: القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبنى سويف والمنيا.

كما قامت المنطقة الجنوبية العسكرية، بتوزيع 370 ألف عبوة غذائية على المواطنين بالتنسيق مع 20 جمعية أهلية بكل من محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والوادى الجديد وحلايب وشلاتين.

كما تم توزيع 200 ألف حصة غذائية على المواطنين بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى و19 جمعية أهلية بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة.

وقام الجيش الثانى الميدانى بتوزيع أكثر من 215 ألف حصة بالتنسيق مع 22 جمعية أهلية بكل من الإسماعيلية وبورسعيد والدقهلية والشرقية ودمياط ومدن وقرى محافظة شمال سيناء.

وتوزيع 75 ألف حصة غذائية بنطاق الجيش الثالث الميدانى بواقع 35 ألف لمدن وقرى محافظة السويس، و40 ألف حصة لأهالى القبائل والعشائر والتجمعات السكانية بمحافظة جنوب سيناء.

وقامت المنطقة الغربية العسكرية بتوزيع 69 ألف حصة غذائية على المواطنين فى محافظة مطروح، كما شاركت القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى وحرس الحدود بتوزيع أكثر من 120 ألف حصة غذائية على المواطنين بنطاق القواعد والوحدات العسكرية والنقاط الحدودية التابعة لها على مستوى الجمهورية.

وتتقدم القوات المسلحة بخالص التهانى للشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.