«الإسكان»: توصيل الصرف الصحى لـ252 قرية من يناير 2014 حتى يونيو الماضى

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة نجحت فى توصيل الصرف الصحى إلى 252 قرية بدءا من يناير 2014 وحتى 30 يونيو الماضى، بنسبة تمثل نحو 50 % من أصل القرى التى تم تنفيذها على مدار الأربعين عاماً الماضية، ليصل عدد القرى المخدومة بالصرف الصحى على مستوى المحافظات إلى 732 قرية بنسبة 15.3 % من قرى الجمهورية.

وقال الوزير، في بيان صادر عنه اليوم الخميس : إن إجمالى عدد القرى فى مصر يصل إلى 4784، وجار حالياً توصيل الصرف الصحى لـ1437 قرية، ضمن المشروع القومي لصرف صحي القرى، تمثل 30 % من قرى مصر، بما يمثل ضعف النسبة الحالية، لتصل نسبة التغطية حتى نهاية عام 2018، إلى نحو 45.3 % من القرى المخدومة.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة والمشرف على المشروع القومى لصرف صحى القرى، إلى أن القرى التى يتم تنفيذها حاليا، بعدد 1437 قرية، منها 818 قرية فى 19 محافظة، مخطط الانتهاء من تنفيذها حتى 30 يونيو 2018.

وأوضحت أن جهات المرافق الثلاث بالوزارة، تقوم حاليا بتنفيذ المشروع، حيث تقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بتوصيل الخدمة لـ724 قرية، ويقوم الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والإسكندرية بتنفيذ مشروعات لـ124 قرية، وتقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتنفيذ مشروعات فى 589 قرية، مقسمة كما يلى: 49 قرية سبق البدء فى تنفيذها بمعرفة المحليات، و79 قرية بمحافظة كفر الشيخ، و163 قرية ضمن Mega project، و 140 قرية ضمن برنامج IWSP، و127 قرية ضمن برنامج ISSIP1 ، و31 قرية ضمن برنامج ISSIP2 .

وأعلن المهندس طارق الرفاعى، معاون الوزير لشئون المرافق، أنه بالنسبة للـ818 قرية التى سيتم الانتهاء منها حتى 30 يونيو 2018، فتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، تنفيذ 545 قرية منها، بعدد 106 قرى تنتهى خلال العام المالى الحالى (2016 -1017)، بدون اعتمادات إضافية، و79 قرية مخطط نهوها حال توفير إعتماد اضافى بقيمة 500 مليون جنيه، و360 قرية مخطط إنهاؤها حتى 2018، ويقوم الجهاز التنفيذى، بتنفيذ 124 قرية منها 44 قرية خلال العام المالى الحالى دون اعتماد اضافى، و8 قرى حال توفير إعتماد إضافى بقيمة 100 مليون جنيه، و72 قرية مخطط إنهاؤها العام المالى المقبل، وتقوم الشركة القابضة بتنفيذ 149 قرية، منها 59 قرية خلال العام المالى الحالى، و90 قرية خلال العام المقبل.

وأوضح أن المحافظات التى يتم فيها تنفيذ المشروعات الحالية، هى الجيزة بعدد 56 قرية، والقليوبية 68 قرية، ودمياط 29 قرية والدقهلية 153 قرية، والشرقية 148 قرية، وكفر الشيخ 181 قرية، والغربية 132 قرية، والمنوفية 104 قرى، والبحيرة 91 قرية، والإسماعيلية 23 قرية، والفيوم 25 قرية، وبنى سويف 34 قرية والمنيا 103 قرى، وأسيوط 116 قرية، وسوهاج 79 قرية ، وقنا 56 قرية، والأقصر 16 قرية، وأسوان 23 قرية.