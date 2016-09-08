ضبط سلاح ناري و200 قرص مخدر بالأقصر

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تمكن ضباط المباحث بمركزي شرطة أرمنت وطيبة في محافظة الأقصر، من ضبط دراجتين بخاريتين بدون لوحات معدنية وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش و200 قرص تامول المخدر بحوزة 3 أشخاص.

وتلقي اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أرمنت من ضبط المدعو ا.ع.ع 26 سنة عاطل ومقيم دائرة المركز أثناء قيادته دراجة بخارية بدون لوحات وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 م.

كما تلقي مدير أمن الأقصر إخطارا يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طيبة من ضبط كلا من المدعو «ا.م.ح» (39 عامًا) عامل بمصنع سكر قوص و مقيم مركز قوص والمدعو (ت.ع.ع) (31 سنة) عامل ومقيم دائرة مركز طيبة حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات وبحوزتهما عـ 200 قرص تامول، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.