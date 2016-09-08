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إنقاذ 5 عمال احتجزوا داخل مصعد بمبنى هيئة قضايا الدولة فى المهندسين

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إنقاذ 5 عمال احتجزوا داخل مصعد بمبنى هيئة قضايا الدولة فى المهندسين إنقاذ 5 عمال احتجزوا داخل مصعد بمبنى هيئة قضايا الدولة فى المهندسين

>عبد الرحمن سيد

نجح رجال الإنقاذ البرى بالجيزة فى إنقاذ 5 عمال بشركة مقاولات احتجزوا داخل مصعد بالطابق الرابع بمبنى هيئة قضايا الدولة بمنطقة المهندسين وتمكن رجال الدفاع المدنى من استخراجهم من المبنى بدون وقوع أى إصابات. 

 

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا من إحدى شركات المقاولات باحتجاز عمال لها داخل مصعد بمبنى هيئة قضايا فى المهندسين، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء والإنقاذ البرى والفريق المرافق لهم وبصحبتهم سيارتين وتم إنزالهم من داخل المصعد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. 


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