القوات المسلحة تبدأ توزيع 1.5 مليون حصة غذائية بالمناطق الأكثر احتياجًا

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة بتخفيف العبئ عن كاهل المواطنين بالمناطق الاكثر احتياجا علي مستوي الجمهورية ، اصدر الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي اوامرة بقيام جهاز الخدمات العامة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة الامداد والتموين بإعداد وتجهيز مليون ونصف حصة غذائية وتوزيعها علي المستحقين من الفئات الاكثر احتياجا بالقري والنجوع والاحياء والمناطق الاكثر فقرا بالعديد من محافظات الجمهورية وذلك بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالتنسيق مديريات التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية التي تدخل في نطاق مسئوليتها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وكانت القوات المسلحة قد قامت بتوزيع أكثر من 3 ملايين حصه غذائية مجانية مع بدء شهر رمضان وخلال عيد الفطر المبارك ليصل اجمالي ما تم توزيعة هذا العام الي اكثر من 4.5 مليون حصة غذائية 0

وقامت القوات المسلحة بتوزيع المليون ونصف حصة كالاتي :

في نطاق المنطقة المركزية العسكرية تم توزيع اكثر من 341 الف حصة غذائية، وذلك بالتنسيق مع 117 جمعية اهلية بكل من محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا .

كما قامت المنطقة الجنوبية العسكرية بتوزيع 370 الف عبوة غذائية علي المواطنين بالتنسيق مع 20 جمعية اهلية بكل من محافظات اسيوط وسوهاج وقنا والبحر الاحمر والاقصر واسوان والوادي الجديد وحلايب وشلاتين .

كما تم توزيع 200 الف حصة غذائية علي المواطنين بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي و19 جمعية اهلية بمحافظات الاسكندرية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة .

وقام الجيش الثانى الميدانى بتوزيع اكثر من 215 الف حصة بالتنسيق مع 22 جمعية اهلية بكل من الاسماعيلية وبورسعيد والدقهلية والشرقية ودمياط ومدن وقري محافظة شمال سيناء .

وتوزيع 75 الف حصة غذائية بنطاق الجيش الثالث الميدانى بواقع 35 الف لمدن وقري محافظة السويس 40 ألف حصة لاهالي القبائل والعشائر والتجمعات السكانية بمحافظة جنوب سيناء .

وقامت المنطقة الغربية العسكرية بتوزيع 69 الف حصة غذائية علي المواطنين فى محافظة مطروح .

كما شاركت القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود بتوزيع اكثر من 120 الف حصة غذائية علي المواطنين بنطاق القواعد والوحدات العسكرية والنقاط الحدودية التابعة لها علي مستوي الجمهورية.

وتتقدم القوات المسلحة بخالص التهاني للشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك اعاده الله علي الشعب المصري والامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات .