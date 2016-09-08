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نائب برلماني يعتدي بـ«السب» على مدير إدارة تعليمية بالشرقية

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نائب برلماني يعتدي بـ«السب» على مدير إدارة تعليمية بالشرقية نائب برلماني يعتدي بـ«السب» على مدير إدارة تعليمية بالشرقية

تقدمت الإدارة التعليمية بالحسانية، بمذكرة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، ضد النائب  أحمد عبد اللطيف الطحاوي، عضو دائرة الحسانية، بسبب شجار وقع بين النائب ومير الإدارة التعليمية.

 

وبدأت الواقعة،  بشجار بين النائب و العاملين بالادارة التعليمية، حيث كان النائب ذاهبًا بصحبة أحد الأشخاص لمطالبة مدير الإدارة بنقله، وعلى البوابة طالبه مسؤول الأمن، بالتوقيع في كشف الوزار، وهو رفضه النائب، ودخل إلى  مكتب مدير الإدارة وقام بسبه.

وهو ما استنكرته الإدارة التعليمية، وأرسلت به مذكرة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد النائب.

 

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