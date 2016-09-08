"بعثة حج حكومة دبي" تصل مكة المكرمة

وصلت بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي للعام الجاري التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة والحج.

وأشاد عادل جمعة مطر نائب رئيس البعثة في إسلامية دبي بالتعاون مع مكتب شؤون الحجاج لدولة الإمارات في المدينة المنورة ...منوها بأن اللقاءات المشتركة التي تمت بين الطرفين للتشاور وإبداء الرأي في عدد من المواضيع والحالات المشتركة بما يسهم في إنجاح مهمة البعثة.

كما أشاد باهتمام محمد عبيد المزروعي نائب رئيس بعثة الحج الرسمية للدولة وعبيد حمد الزعابي رئيس فوج المدينة والمستشار فاروق حمادة ودورهم في متابعة أحوال ومتطلبات حملات الحج الإماراتية خلال تواجدها في المدينة المنورة وحتى توجهها إلي مكة المكرمة.

وقال مطر إن حرص رئيس وأعضاء البعثة الدائم على تأمين كل الإمكانيات المتاحة لخدمة حجاج وضيوف بعثة حكومة دبي الرسمية أسهم في التسهيل عليهم وتمكينهم من أداء مشاعرهم بأمن وطمأنينة في كل من منى أو عرفات أو مزدلفة وفي المشاعر المختلفة وبالتعاون مع بعثة الحج الرسمية للدولة والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة .

>