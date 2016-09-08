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منصور بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن راشد الحبسي

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منصور بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن راشد الحبسي منصور بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن راشد الحبسي

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن راشد أحمد عبدالله الحبسي الذي استشهد ضمن قوات التحالف العربي في عملية " إعادة الأمل " باليمن التي تقودها المملكة العربية الشقيقة.

وأعرب سموه خلال زيارته اليوم مجلس العزاء في رأس الخيمة .. عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوالد وذوي الشهيد .. داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال العزاء .. معالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وسعادة حميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب نائب وزير شؤون الرئاسة .

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