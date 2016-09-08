رسميا - حمودي ينتقل للدوري السعودي

أعلن نادي الباطن السعودي ضم أحمد حمودي لاعب فريق بازل السويسري والزمالك السابق.

حمودي فسخ تعاقده رسميا مع نادي بازل خلال الأيام السابقة، وأعلن النادي السويسري عن ذلك عبر موقعه الرسمي، ليصبح اللاعب حرا في الانتقال لأي فريق. (طالع التفاصيل)

ونشر نادي الباطن السعودي بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي، يعلن فيه ضم أحمد حمودي بشكل نهائي، بعد أن وقع اللاعب على عقود الانتقال الرسمي في القاهرة بحضور مسؤول النادي جراح الظفيري.

وكان أحمد حمودي قد قضى الموسم الماضي معارا لنادي الزمالك من صفوف نادي بازل، إلى أن الفريق الأبيض فشل في التوصل لاتفاق مع اللاعب ينتقل بموجبه بصفة نهائي، ليتحول اللاعب إلى الدوري السعودي.

نادي الباطن السعودي، يقوده عادل عبد الرحمن المدرب المصري ولاعب الأهلي السابق.

وكان فريق الباطن قد صعد هذا الموسم للدوري الممتاز السعودي، بقرار إداري بدلا من فريق المجزل.

وبذلك يرتفع عدد اللاعبين المصريين في الدوري السعودي إلى ثلاثة هم أحمد حمودي في الباطن - محمد عبد الشافي في أهلي جدة ومحمود عبد المنعم كهربا في اتحاد جدة، بجانب محمد كوفي اللاعب البوركيني المعار من الزمالك إلى الاتفاق.