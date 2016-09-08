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الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم يصل إلى 28200 ميجاوات

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الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم يصل إلى 28200 ميجاوات الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم يصل إلى 28200 ميجاوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه من المتوقع بلوغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم الخميس 28200 ميجاوات.

وذكرت في نشرتها عن حالة الشبكة انه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الأربعاء.

وأكدت الوزارة استمرار شركات توزيع الكهرباء في توفير لمبات الليد الموفرة بهدف الترشيد وتقليل قيمه الفاتورة حيث يمكن لكل مشترك استلام 20 لمبة ليد بالتقسيط على 36 شهرا على الفاتورة.

ونوه المركز القومي للتحكم في الطاقة بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الخميس باللون الأخضر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى التاسعة و45 دقيقة صباحا.

يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك أما اللون البرتقالي أو الأصفر فيشيران إلى وضع الإنذار الذي يفيد بأن استهلاك الشبكة في تزايد ويوجه نداء للمشاركة في ترشيد الاستهلاك واللون الأحمر يفيد بأننا في حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.

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