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تهشم سيارتين ملاكى نتيجة سقوط شجرة بالمهندسين

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تهشم سيارتين ملاكى نتيجة سقوط شجرة بالمهندسين تهشم سيارتين ملاكى نتيجة سقوط شجرة بالمهندسين

>كتب عبد الرحمن سيد

تسبب سقوط شجرة كبيرة الحجم، فى تهشم سيارتين ملاكى كانتا متوقفتين بشارع أحمد عرابى فى المهندسين، وانتقل رجال الإنقاذ البرى إلى المكان، وتم إزالة آثار الواقعة بدون وقوع أى إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة يفيد بسقوط شجرة بشارع أحمد عرابى، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة عمليات الحماية المدنية والتى دفعت بفرق الإنقاذ البرى وبصحبتهم المعدات اللازمة.

 

وبالفحص تبين سقوط شجرة كبيرة الحجم على سيارتين ملاكى متوقفتين، ما أدى لتحطمهما بالكامل دون وقوع إصابات، وتم رفع آثار الحادث، وتحرير محضر بالواقعة.

 

 


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