أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الرئيس الإماراتي يعود للبلاد بعد رحلة خاصة بالخارج

Google+ Print
الرئيس الإماراتي يعود للبلاد بعد رحلة خاصة بالخارج الرئيس الإماراتي يعود للبلاد بعد رحلة خاصة بالخارج

خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات

عاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، إلى البلاد بعد رحلة خاصة بالخارج، وذلك فى تقرير نادر عن تحركات الشيخ خليفة منذ إصابته بجلطة فى 2014، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

ولم تذكر الوكالة أى تفاصيل عن المكان الذى سافر إليه الرئيس، ويشغل الشيخ خليفة منصب رئيس الدولة منذ وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فى 2004.

وفى أغلب فترات العقد الماضي قاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي والشقيق الأصغر للشيخ خليفة، مفاوضات ممثلا للإمارات فى قطاعات شملت الطاقة والدفاع والاستثمار والشؤون السياسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا