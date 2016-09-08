الرئيس الإماراتي يعود للبلاد بعد رحلة خاصة بالخارج

عاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، إلى البلاد بعد رحلة خاصة بالخارج، وذلك فى تقرير نادر عن تحركات الشيخ خليفة منذ إصابته بجلطة فى 2014، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

ولم تذكر الوكالة أى تفاصيل عن المكان الذى سافر إليه الرئيس، ويشغل الشيخ خليفة منصب رئيس الدولة منذ وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فى 2004.

وفى أغلب فترات العقد الماضي قاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي والشقيق الأصغر للشيخ خليفة، مفاوضات ممثلا للإمارات فى قطاعات شملت الطاقة والدفاع والاستثمار والشؤون السياسية.