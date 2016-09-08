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فرنسا تعتقل شخصين جديدين بعد كشف «سيارة الغاز»

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فرنسا تعتقل شخصين جديدين بعد كشف «سيارة الغاز» فرنسا تعتقل شخصين جديدين بعد كشف «سيارة الغاز»

الشرطة الفرنسية – ارشيفية

أكد مسؤول قضائي فرنسي، اليوم الخميس، أن شرطة بلاده اعتقلت رجلا وامرأة آخرين في أعقاب العثور على سيارة بداخلها 7 أسطوانات من الغاز، بالقرب من كاتدرائية نوتردام في باريس.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على رجل وامرأة آخرين، على طريق سريع، الثلاثاء الماضي، في جنوب فرنسا، في نطاق البحث الذي أعقب العثور على السيارة، السبت الماضي.

ولم يكن بالسيارة جهاز تفجير، ووجدت على ضفة نهر السين في طريق “كيه دو مونتبيلو”، على مسافة أمتار من كاتدرائية نوتردام إحدى أكثر مناطق الجذب السياحي في العاصمة الفرنسية، كما تم العثور على وثائق مكتوبة باللغة العربية في السيارة.

وقتل أكثر من 200 شخص في هجمات نفذها متشددون في فرنسا خلال الثمانية عشر شهرا الأخيرة.

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