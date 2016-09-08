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المركزي للتعبئة والإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال أغسطس لـ 16.4%

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المركزي للتعبئة والإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال أغسطس لـ 16.4% المركزي للتعبئة والإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال أغسطس لـ 16.4%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال اغسطس الى 16.4% مقارنة بالشهر ذاته قبل عام وتعد الزيادة الاولى منذ ديسمبر 2008.

وأظهر الجهاز ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال أغسطس الماضي بنسبة 2 % ليبلغ 194.9 نقطة مقابل 191.1 نقطة خلال يوليو الماضي.

وأوضح الإحصاء – في نشرته – أن معدل التضخم ارتفع فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2016 ليبلغ نحو 12.4% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وأشار إلى أن الطعام والشراب خلال الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 1.6%، وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الطعام والشراب بنحو 20.1 % مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.

وبين الإحصاء أن معدل التضخم فى الحضر ارتفع فى أغسطس الماضي بنحو 1.9% مقارنة بشهر يوليو السابق عليه ليسجل 190.1 نقطة مقابل 186.5 نقطة فى الشهر السابق عليه، كما ارتفع على أساس سنوي بنحو 15.5% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

وفي الريف، ارتفع معدل التضخم الشهرى فى أغسطس الماضي بنحو 2 % ليبلغ 200.6 نقطة مقارنة بـ196.6 نقطة فى الشهر السابق عليه، كما زاد على أساس سنوي ليرتفع بنحو 17.5% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.

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