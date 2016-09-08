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أمن الأقصر يضبط تاجر مخدرات هارب من حكم بالسجن المؤبد

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أمن الأقصر يضبط تاجر مخدرات هارب من حكم بالسجن المؤبد أمن الأقصر يضبط تاجر مخدرات هارب من حكم بالسجن المؤبد

مديرية أمن الأقصر

مراسل «ONA»

تمكن ضباط إدارة تأمين الطرق بالأقصر من ضبط تاجر مخدرات هارب من حكم بالسجن المؤبد أثناء مروره بكمين منشأة العماري شمال المحافظة.

تلقى اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العميد خالد عبد الجواد مدير إدارة تأمين الطرق يفيد بتمكن النقيب طارق الصياد الضابط بالإدارة من ضبط المدعو «محمد.ع.م» (38 سنة) مقيم بالشرقية وهارب من حكم بالسجن المؤبد 25 عامًا فى القضية رقم 17383 جنايات فاقوس بمحافظة الشرقية اتجار فى المخدرات وذلك أثناء مروره بكمبن منشأة العمارى المرورى، حيث تم تحرير محضرًا بذلك وجاري عمل الإجراءات لترحيل المتهم.

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