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ارتفاع سعر الذهب ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين

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ارتفاع سعر الذهب ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين ارتفاع سعر الذهب ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين

أرشيفية

ارتفع اليوم الخميس، للجلسة السادسة على التوالي وسجل أعلى مستوى في أسبوعين، بسبب ضعف أسواق الأسهم والدولار الذي شجع المستثمرين على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.09 % إلى 1350.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش وكان قد سجل 1345.32 دولار في وقت سابق.

وتباطأ نشاط قطاع الخدمات الأمريكي لأدنى مستوياته في 6 أعوام ونصف العام في أغسطس الماضي بما ينبئ بتباطؤ النمو الاقتصادي الذي قلص بدوره فرص قيام المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة في الأمد القريب.

ويتأثر الذهب كثيرا بأسعار الفائدة والعوائد على الأصول الأخرى نظرا لأن رفع الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر أي عوائد.

وبين فرحان، أن البيانات المرتقبة للوظائف والتي قد تكون سلبية قد تذيد من مكاسب المعدن الأصفر اليوم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى التي ارتفعت الفضة بنحو 0.42 % إلى 19.953 دولار للأوقية بعد أن وصلت في الجلسة الماضية عند 19.77 دولار للأوقية.

وفي ذات الساعة من تعاملات اليوم، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية بنسبة 0.08 % الى 94.87.

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