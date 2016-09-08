«الري»: إزالة 23 حالة تعدٍ على نهر النيل ببني سويف

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة فى قطاع تطوير وحماية نهر النيل والإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة حزمة من التعديات علي نهر النيل بناحية كفر ناصر مركز ببا بمحافظة بني سويف، تضمنت إزالة عدد 7 إزالات مباني سكنية ، إضافة إلى عدد 16 مبانى سكنية في مهدها.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، الخميس، إنَّ إجمالي الأراضي التي تم استردادها 4 آلاف متر مربع، مؤكدة أنَّ هيبة الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للقضاء على كافة التعديات على حرم النيل.

وتابعت :”يجري العمل في تنفيذ باق الإزالات المستهدفة والبالغة أكثر من 30 حالة تعدي علي نهر النيل عبارة عن منازل وأسوار تقع كلها داخل أملاك الدولة”.

من جانبه، أكد المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الري، أنَّ حملات الإزالة على نهر النيل مستمرة، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة عازمة بكافة أجهزتها – بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية – على المضي قدمًا فى تحرير نهر النيل من كافة أشكال التعدي والمخالفة.

وقال عز في تصريحاتٍ صحفيةٍ، الخميس، إنَّ هناك متابعة يومية ومرور دوري على كافة المجارى المائية ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقا للقانون، والإزالات يتم تنفيذها دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث وحفاظاً على حق الأجيال القادمة فى مياه النيل.