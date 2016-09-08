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السعودية تنفي مزاعم «الاندبندنت» حول أسباب تغيير سفيرها لدى العراق

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السعودية تنفي مزاعم «الاندبندنت» حول أسباب تغيير سفيرها لدى العراق السعودية تنفي مزاعم «الاندبندنت» حول أسباب تغيير سفيرها لدى العراق

السفير السعودي ثامر السبهان

نفت المملكة العربية ، اليوم الخميس، صحة مزاعم ذكرت فيها صحيفة “الاندبنديت” البريطانية، إن سبب طلب العراق من المملكة تغيير سفيرها لدى بغداد، في أغسطس الماضي هو “رفض السفير إدانة شخص قريب له مات أثناء قتاله مع داعش”.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية السعودية إن “لا صحة للخبر الذي نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية، بأن وزارة الخارجية العراقية طالبت بسحب السفير السعودي لدى العراق ثامر السبهان، بسبب رفضه إدانة شخص يدعى عبدالسلام السبهان زعمت الصحيفة أنه ابن عم السفير ومات أثناء قتاله مع تنظيم داعش الإرهابي”.

وأضاف المسؤول “لا يوجد قريب للسفير ثامر السبهان باسم عبد السلام السبهان، فالمذكور لا ينتمي لعائلة السفير”، مطالبًا وسائل الإعلام بـ”تحري الدقة والتحلي بالمهنية في نقل الأخبار”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وفي 28 أغسطس الماضي، طلبت الخارجية العراقية من نظيرتها السعودية استبدال سفير المملكة لدى بغداد، على خلفية اتهام الأخير لـ”ميليشات عراقية مرتبطة بإيران بالوقوف وراء مخطط لاغتياله خلال تواجده في العراق”، حسبما تحدث السفير لوسائل إعلام عربية مختلفة في الشهر ذاته.

وقال أحمد جمال، المتحدث باسم الخارجية العراقية للأناضول في تصريح سابق ، “السفير السعودي في بغداد صرح لوسائل إعلام، بتعرضه لما أسماها محاولة اغتيال أو تصفية من قبل ميليشيات مرتبطة بدولة مجاورة للعراق، ونحن استغربنا هذا الموضوع، لأنه لم يبلغنا كخارجية أو كحكومة بهذا المخطط”.

وأوضح جمال أن “وزارة الخارجية طالبت السفير السعودي بتقديم أية أدلة أو معلومات أو وثائق عن وجود تهديد يمسه أو يمس أي شخص من البعثة الدبلوماسية السعودية، لكنه لم يقدم لنا أي شئ، واكتفى بالتصريح لوسائل الإعلام”.

وتابع المسؤول العراقي “اعتبرنا هذا الموضوع غير مقبول، وفيه إهانة واضحة لقدرة الدولة العراقية في حماية البعثات الدبلوماسية، وبذلك قررنا الطلب من الجانب السعودي استبدال السفير، ونتمنى أن يكون الرد السعودي إيجابيًا على الطلب”.

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