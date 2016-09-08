«التعبئة والإحصاء»: التضخم السنوي قفز إلى 16.4% خلال أغسطس الماضي

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم الشهرى خلال أغسطس الماضى بنسبة 2% ليبلغ 194.9 نقطة مقابل 191.1 نقطة خلال يوليو الماضى، كما ارتفع معدل التضخم السنوى خلال الشهر الماضى بنحو 16.4% مقارنة بشهر أغسطس من عام 2015، وتعد الزيادة تحدث لأول مرة منذ ديسمبر 2008.

وأوضح الجهاز فى بيان له اليوم الخميس، أن معدل التضخم ارتفع فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2016 ليبلغ نحو 12.4% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأشار إلى أن أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضى ارتفعت بنسبة 1.6%، وعلى أساس سنوى ارتفعت أسعار الطعام والشراب بنحو 20.1% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضى.

وبين الإحصاء أن معدل التضخم فى الحضر ارتفع فى أغسطس الماضى بنحو 1.9% مقارنة بشهر يوليو السابق عليه ليسجل 190.1 نقطة مقابل 186.5 نقطة فى الشهر السابق عليه، كما ارتفع على أساس سنوى بنحو 15.5% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضى، وفى الريف ارتفع معدل التضخم الشهرى فى أغسطس الماضى بنحو 2% ليبلغ 200.6 نقطة مقارنة بـ 196.6 نقطة فى الشهر السابق عليه، كما زاد على أساس سنوى ليرتفع بنحو 17.5% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضى.

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