«راديو هيتس» يتعاقد مع نشوى مصطفى على برنامج «سهرة وعشوة مع نشوى»

كتبت- إنجي لطفي

علمت «ONA» من مصادرها أن الفنانة نشوى مصطفى تعاقدت مع «راديو هيتس» لتقديم برنامج إذاعى أسبوعي يحمل عنوان «سهرة وعشوة مع نشوى»، والمقرر إذاعته كل خميس على الهواء مباشرة في تمام الساعة العاشرة مساءًا وحتى الثانية عشر مساءًا، ومن المقرر عرضه يوم 22 من شهر سبتمبر الجاري.

وتنتمي فكرة البرنامج إلى نوعية البرامج الفنية الاجتماعية حيث يتم تجهيز عشوة وتناولها مع الضيف على الهواء، فضلا عن التفاعل مع المستمعين على الهواء مباشرة من خلال مداخلات ورسائل (SMS)، كما سيتم عمل مسابقات للمستمعين والفائز منهم سيتم دعوته لحضور الحلقة المقبلة.

كما سيتم استضافة نجوم في مختلف المجالات من سياسة ورياضة وفن حيث يتناول الضيف العشاء على الهواء مع نشوى، فضلا عن أنه سيتم استعراض آراء الفنانين السابقين من الزمن الجميل بصوتهم الحقيقي على موضوعات تخص المرحلة الحالية.

يأتي تعاقد راديو هيتس مع الفنانة نشوى مصطفى في إطار خطة الشبكة للتطوير وإطلاق دورة برامجية جديدة تضم مجموعة من الأسماء اللامعة جارى الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة من بينها الإعلامي أسامة كمال.