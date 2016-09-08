استكمال التحقيقات مع أحد منفذي «هجمات باريس»

قالت صحيفة «لو سوار» البلجيكية إن الإرهابي صلاح عبد السلام المتهم فى هجمات 13 نوفمبر من عام 2015، يمثل اليوم الخميس، أمام القضاء الفرنسي الخاص بمكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيق معه بشأن هجمات باتاكلان وستاد دو فرانس فى باريس.

ووفقا للصحيفة البلجيكية، فإن عبد السلام لايزال يخيم عليه الصمت، وليس هناك أى أنباء عن نيته فى الكلام أم سوف يرفض مثلما فعل من قبل فى أوائل شهر يوليو، عندما كان فى استجواب رسمي ورفض التحدث أو الإدلاء بأى اعترافات.

والجدير بالذكر أن والد الإرهابي صلاح عبد السلام، طالبه أن يتحدث مع المحققين والاعتراف بكل ما يعرفه حتى يتمكن من مساعدتهم فى الوصول إلى الحقيقة، وأكد فى كلمه له لإذاعة “اوروبا 1″ الفرنسية، أنه على علم تام أن نجله متورط فى هذه العمليات، وعلى أى شخص قام بعمل شئ أن يتحمل عواقبه.