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سيرينا وليامز تتأهل لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

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سيرينا وليامز تتأهل لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس سيرينا وليامز تتأهل لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

سيرينا-ويليامز

فعلت سيمونا هاليب ما لم تفعله أي لاعبة أخرى ضد سيرينا وليامز في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، الأربعاء، لكنها لم تستطع منع المصنفة الأولى من تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور قبل النهائي لاخر البطولات الأربع الكبرى لهذا العام.

ونجحت المصنفة الخامسة في كسر إرسال سيرينا للمرة الأولى في البطولة، لكن اللاعبة الامريكية البالغ عمرها 34 عاماً نجحت في الفوز 6-2 و4-6 و6-3.

وحافظت سيرينا على آمالها في الفوز بلقب البطولة للمرة السابعة، والذي سيكون لقبها 23 في البطولات الأربع الكبرى لتتجاوز شتيفي جراف وتتصدر قائمة اللاعبات الأكثر فوزاً في عصر الاحتراف وبفارق لقب واحد خلف مارجريت كورت، التي تملك 24 لقباً في المجمل.

رويترز

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