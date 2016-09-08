قرارًا جمهوريًا بالموافقة على قرض بـ 59 مليون دينار من صندوق النقد العربي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 168 لسنة 2016، بالموافقة على عقد القرض التلقائية (السادس) بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربى بمبلغ 59 مليوناً و160 ألف دينار عربى حسابى، بما يعادل 243.78 مليون دولار أمريكى، والموقع في القاهرة بتاريخ 26-11-2015، مع التحفظ بشرط التصديق.

> نشر القرار بالجريدة الرسمية.